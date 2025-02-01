Інтерфакс-Україна
Події
15:01 01.02.2025

СБУ викрила житомирську компанію, яка постачала газові котли військовим санаторіям РФ

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Правоохоронці викрили зловмисників, які продавали оптові партії вітчизняних систем опалення для потреб Міноборони РФ, повідомила Служба безпеки України (СБУ).

"Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на поставки української продукції до рф. За результатами комплексних заходів викрито зловмисників, які продавали оптові партії вітчизняних систем опалення для потреб міноборони росії", - говориться у повідомленні СБУ у телеграм у суботу.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний керівник відділу збуту житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори. Встановлено, що з травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядовими структурами РФ. Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресора.

Повідомляється, що для уникнення санкцій фігуранти спочатку відправляли українську продукцію до афілійованих фірм на території Євросоюзу і Центральної Азії. Там товар «перепаковували» під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в Росію.

За такою «схемою» фігуранти переправили до РФ декілька оптових партій українських систем обігріву на загальну суму 65 млн грн.

Під час обшуків за адресою компанії-виробника та в помешканні організатора оборудки виявлено мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів. Зазначається, що зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки, зокрема дружини фігуранта – власниці житомирського підприємства.

Теги: #компанія #сбу

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