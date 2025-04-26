Зеленський обговорив з Макроном необхідність тиску на РФ задля повного припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, про що повідомив в офіційному телеграм-каналі в суботу.

"Під час зустрічі з Президентом Емманюелем Макроном обговорили шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення", - написав Зеленський.

Президент поінформував співбесідника про наслідки російських атак по Кривому Рогу, Сумах і Києву і наголосив на критичній необхідності у посилені ППО для захисту життів українців.

"Ми розраховуємо на підтримку партнерів. Дякую Емманюелю за стійку підтримку України, за всі зусилля, які допомагають нашому народу вистояти й наближати мир", - написав Зеленський.