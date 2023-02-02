Цього року не має залишитися жодних перешкод для переговорів про повноправне членство України в ЄС - Зеленський

2023 рік має стати часом, коли не стане жодних перешкод для переговорів щодо повноправного членства України в ЄС, сказав президент України Володимир Зеленський у четвер на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у Києві.

Він висловив сподівання, що навесні цього року Єврокомісія надасть оцінку виконання Україною семи рекомендацій ЄС, які були передані при отриманні статусу кандидата в члени ЄС.

"Завершується робота уряду та Верховної Ради щодо семи рекомендацій ЄС. Весною настане час проміжної оцінки виконання цих рекомендацій", - сказав президент.

За словами Зеленського, "Україна та Євросоюз не є більше окремими суб'єктами європейського життя. Наші цінності спільні, наша доля спільна, наш ворог спільний".

"Сьогодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала звіт щодо другої частини відповідей України, наданий Єврокомісією в рамках набуття статусу кандидата на вступ до ЄС. У цьому звіті - глибокий аналіз стану нормативно-правового зближення України та ЄС", - наголосив президент.

"Наразі на основі цього звіту наш уряд розпочне змістовну самооцінку того, в чому ми достатньо зближені, а в чому ще потрібно працювати, щоб привести законодавство України у відповідність до права ЄС", - сказав Зеленський.

Звертаючись до урядовців, він сказав, що "ваші напрацювання мають стати основою Національного плану наближення законодавства України до законодавства ЄС. За координацію та підготовку цього плану відповідає віцепрем'єр Ольга Стефанішина".

"Є оновлений план пріоритетних заходів щодо посилення імплементації поглибленої та всебічної Зони вільної торгівлі на наступні два роки. Це подальша інтеграція економіки України та ринку ЄС - промисловий безвіз, приєднання України до роумінгу ЄС, подальша транспортна і торговельна лібералізація", - сказав Зеленський.