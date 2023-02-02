Червоний Хрест України навчає поліцейських першій долікарській допомозі

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) проводить тренінги першої медичної допомоги для співробітників Національної поліції у Житомирі.

"Навчаємо працівників Національної поліції України першій допомозі. У Житомирі інструктори Червоного Хреста України проводять тренінги першої допомоги для працівників поліції", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

У ТЧХУ наголосили, що такі знання дуже важливі для поліцейських, оскільки саме вони першими опиняються на місці дорожньо-транспортних пригод, нещасних подій чи надзвичайних ситуацій.

"Їх уміння якісно та правильно надавати першу допомогу до приїзду медиків можуть врятувати життя постраждалим", - наголошується в повідомленні.