Події

09:59 02.02.2023

Червоний Хрест України навчає поліцейських першій долікарській допомозі

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Червоний Хрест України навчає поліцейських першій долікарській допомозі

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) проводить тренінги першої медичної допомоги для співробітників Національної поліції у Житомирі.

"Навчаємо працівників Національної поліції України першій допомозі. У Житомирі інструктори Червоного Хреста України проводять тренінги першої допомоги для працівників поліції", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

У ТЧХУ наголосили, що такі знання дуже важливі для поліцейських, оскільки саме вони першими опиняються на місці дорожньо-транспортних пригод, нещасних подій чи надзвичайних ситуацій.

"Їх уміння якісно та правильно надавати першу допомогу до приїзду медиків можуть врятувати життя постраждалим", - наголошується в повідомленні.

Теги: #медицина #поліція #тчху

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