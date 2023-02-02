Події

07:44 02.02.2023

Ситуація на східному фронті України стає ще жорстокішою - Зеленський

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Ситуація на східному фронті України стає ще жорстокішою - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на східному фронті України стає ще жорстокішою.

"Сьогодні провів кілька оперативних нарад із нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої держави. Ситуація стає ще жорсткішою", - заявив Зеленський у відеозверненні.

При цьому він висловив подяку всім українським воїнам, які показують своїми діями готовність до загострення ситуації та демонструють необхідну стійкість.

За словами президента, "ворог намагається отримати зараз хоч щось, щоб на річницю вторгнення показати начебто наявність хоч якихось шансів у Росії".

"Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо", - сказав Зеленський.

 

 

 

Теги: #донбас #фронт #ескалація

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