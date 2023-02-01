Події

19:48 01.02.2023

Прогрес у наданні Францією зброї Україні неминучий, і вже найближчим часом ми почуємо про результати – Стефанчук

2 хв читати
Прогрес у наданні Францією зброї Україні неминучий, і вже найближчим часом ми почуємо про результати – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує, що про результати надання Україні зброї та озброєння з боку Франції стане відомо найближчим часом.

"Констатую, що на сьогодні Україна має повну підтримку з боку Франції з усіх питань – і з військового, і щодо шляху до Європейського Союзу. Це дуже важливо. Думаю, найближчим часом вийдуть із відповідними рішеннями всі органи Французької Республіки. Думаю, що прогрес у наданні Україні зброї саме з боку Франції, він неминучий, і про результати ми почуємо вже найближчим часом", – сказав спікер українського парламенту в ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" у середу.

Водночас щодо надання Україні літаків-винищувачів Mirage і танків Leclerc Стефанчук уточнив, що міністр оборони України Олексій Резніков разом із керівниками відповідних відомств Франції "предметно проводять переговори щодо тих чи інших класифікаційних ознак, необхідних для армії, але основний принцип, який вдалося почути, – це те, що Франція підтримуватиме Україну всім можливим". За словами спікера парламенту, жодних заборон немає, водночас є три принципи, згідно з якими Україні надаватимуть озброєння.

"Перший – що воно може надаватися швидко, другий – що воно може використовуватися виключно по території України в межах її кордонів 1991 року, а також – що воно не становитиме загрози обороноздатності Франції. Саме ці три принципи взяли за основу, і ми працюємо вже над конкретними питаннями. Я думаю, що їх буде анонсовано найближчим часом", – уточнив спікер.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук до 2 лютого перебуває з офіційним візитом у Французькій Республіці.

Теги: #зброя #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 01.02.2023
Резніков та Лекорню підписали меморандум про постачання Україні радарів MG-200 для виявлення ворожих дронів та ракет

Резніков та Лекорню підписали меморандум про постачання Україні радарів MG-200 для виявлення ворожих дронів та ракет

07:16 01.02.2023
У демонстраціях у Франції проти пенсійної реформи взяли участь, за різними оцінками, від 1,2 до 2,8 млн людей

У демонстраціях у Франції проти пенсійної реформи взяли участь, за різними оцінками, від 1,2 до 2,8 млн людей

20:10 31.01.2023
Стефанчук – членам Національних зборів Франції: Сигнал про визнання Голодомору був би дуже важливим

Стефанчук – членам Національних зборів Франції: Сигнал про визнання Голодомору був би дуже важливим

20:01 31.01.2023
Стефанчук закликав Францію надати Україні винищувачі й танки

Стефанчук закликав Францію надати Україні винищувачі й танки

19:57 31.01.2023
Міністр оборони Франції про можливі постачання літаків Україні: У нас немає жодних табу

Міністр оборони Франції про можливі постачання літаків Україні: У нас немає жодних табу

19:15 31.01.2023
Франція допоможе Україні у купівлі РЛС GM 200

Франція допоможе Україні у купівлі РЛС GM 200

19:10 31.01.2023
Франція має намір професійно підготувати 2 000 українських військових до літа - міністр оборони

Франція має намір професійно підготувати 2 000 українських військових до літа - міністр оборони

17:18 31.01.2023
Франція поставить Україні додатково 12 САУ Caesar – ЗМІ

Франція поставить Україні додатково 12 САУ Caesar – ЗМІ

16:16 31.01.2023
Кулеба: Ми ведемо активні переговори для розблокування рішень щодо передачі винищувачів та далекобійних ракет

Кулеба: Ми ведемо активні переговори для розблокування рішень щодо передачі винищувачів та далекобійних ракет

13:23 31.01.2023
Французи по всій країні протестують проти пенсійної реформи

Французи по всій країні протестують проти пенсійної реформи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук про обшуки: Немає якихось особливих людей

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

Резніков та Лекорню підписали меморандум про постачання Україні радарів MG-200 для виявлення ворожих дронів та ракет

Австрія передасть Україні 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій – президент

ДБР повідомило про підозру звільненому заступнику міністра оборони у причетності до закупівлі продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції

ОСТАННЄ

У Єліному Чернігівської області четверо загиблих від обстрілу з боку РФ

Стефанчук про обшуки: Немає якихось особливих людей

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

Керівництво департаменту міграційної поліції викрито в організації та "кришуванні" борделів

СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на воєнну розвідку РФ

Сімох людей викрили на спробі заволодіти будівлями Нацкінематеки

У прикордонному с. Єліне під вогнем окупантів загинули 3 мирні жителі

Зеленський запросив Австрію активніше долучатися до гуманітарного розмінування в Україні

"Росатом" майже вдвічі знижує зарплату колаборантам на Запорізькій АЕС

Окупанти в середу завдали ракетних ударів по інфраструктурі Слов'янська та Краматорська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА