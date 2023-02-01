Прогрес у наданні Францією зброї Україні неминучий, і вже найближчим часом ми почуємо про результати – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує, що про результати надання Україні зброї та озброєння з боку Франції стане відомо найближчим часом.

"Констатую, що на сьогодні Україна має повну підтримку з боку Франції з усіх питань – і з військового, і щодо шляху до Європейського Союзу. Це дуже важливо. Думаю, найближчим часом вийдуть із відповідними рішеннями всі органи Французької Республіки. Думаю, що прогрес у наданні Україні зброї саме з боку Франції, він неминучий, і про результати ми почуємо вже найближчим часом", – сказав спікер українського парламенту в ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" у середу.

Водночас щодо надання Україні літаків-винищувачів Mirage і танків Leclerc Стефанчук уточнив, що міністр оборони України Олексій Резніков разом із керівниками відповідних відомств Франції "предметно проводять переговори щодо тих чи інших класифікаційних ознак, необхідних для армії, але основний принцип, який вдалося почути, – це те, що Франція підтримуватиме Україну всім можливим". За словами спікера парламенту, жодних заборон немає, водночас є три принципи, згідно з якими Україні надаватимуть озброєння.

"Перший – що воно може надаватися швидко, другий – що воно може використовуватися виключно по території України в межах її кордонів 1991 року, а також – що воно не становитиме загрози обороноздатності Франції. Саме ці три принципи взяли за основу, і ми працюємо вже над конкретними питаннями. Я думаю, що їх буде анонсовано найближчим часом", – уточнив спікер.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук до 2 лютого перебуває з офіційним візитом у Французькій Республіці.