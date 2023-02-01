ТЧХУ відкрило ще два центри психосоціальної підтримки

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрило два центри психосоціальної підтримки у Тернополі та Кам'янці-Подільському.

"У Кам'янці-Подільському та Тернополі відкрили центри психосоціальної підтримки. Тепер кожен, хто потребує підтримки психічного здоров'я, може звернутися до фахівців Червоного Хреста України та отримати необхідну допомогу", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

У центрах проводитимуть заходи, орієнтовані і на дітей, і на дорослих: заняття з елементами творчості, активні ігри для малечі, освітні тренінги. Центри допоможуть людям впоратися з емоційною напругою та стресом, що виникають на тлі війни чи інших кризових подій.

Відкриття центрів відбулося за підтримки Данського Червоного Хреста.

Центри із психосоціальної підтримки ТЧХУ також працюють в Ужгороді, Полтаві, Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську.

У 2022 році понад 230 000 осіб отримали психосоціальну підтримку та допомогу Червоного Хреста України.

Джерело:

https://redcross.org.ua/news/2023/02/43809/?fbclid=IwAR1yhqEDD7f8WV0mWI2oHJ0l8iNqEbqxv_d-w6fWQ7KsHAMwTt3WsDJTdDs