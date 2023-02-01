Події

19:10 01.02.2023

ТЧХУ відкрило ще два центри психосоціальної підтримки

1 хв читати
ТЧХУ відкрило ще два центри психосоціальної підтримки

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрило два центри психосоціальної підтримки у Тернополі та Кам'янці-Подільському.

"У Кам'янці-Подільському та Тернополі відкрили центри психосоціальної підтримки. Тепер кожен, хто потребує підтримки психічного здоров'я, може звернутися до фахівців Червоного Хреста України та отримати необхідну допомогу", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

У центрах проводитимуть заходи, орієнтовані і на дітей, і на дорослих: заняття з елементами творчості, активні ігри для малечі, освітні тренінги. Центри допоможуть людям впоратися з емоційною напругою та стресом, що виникають на тлі війни чи інших кризових подій.

Відкриття центрів відбулося за підтримки Данського Червоного Хреста.

Центри із психосоціальної підтримки ТЧХУ також працюють в Ужгороді, Полтаві, Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську.

У 2022 році понад 230 000 осіб отримали психосоціальну підтримку та допомогу Червоного Хреста України.

Джерело: 

https://redcross.org.ua/news/2023/02/43809/?fbclid=IwAR1yhqEDD7f8WV0mWI2oHJ0l8iNqEbqxv_d-w6fWQ7KsHAMwTt3WsDJTdDs

Теги: #медицина #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 01.02.2023
В Україні почнуть застосовувати новий препарат замісної підтримувальної терапії для лікування наркозалежних

В Україні почнуть застосовувати новий препарат замісної підтримувальної терапії для лікування наркозалежних

18:46 01.02.2023
Мобільні медбригади ТЧХУ допомагають мешканцям віддалених населених пунктів Вінницької області

Мобільні медбригади ТЧХУ допомагають мешканцям віддалених населених пунктів Вінницької області

20:13 30.01.2023
На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

11:53 30.01.2023
Понад 6 тисяч людей скористалися послугами медичних сервісів Товариства Червоного Хреста України за пів року на Закарпатті

Понад 6 тисяч людей скористалися послугами медичних сервісів Товариства Червоного Хреста України за пів року на Закарпатті

13:15 26.01.2023
Делегація ТЧХУ та уповноважена уряду Німеччини обговорили питання гумдопомоги українським громадянам, які постраждали від війни

Делегація ТЧХУ та уповноважена уряду Німеччини обговорили питання гумдопомоги українським громадянам, які постраждали від війни

16:00 25.01.2023
Керівництво нацкомітету ТЧХУ, представники німецького Червоного Хреста та міністр уряду Німеччини обговорили допомогу українцям, які постраждали від війни

Керівництво нацкомітету ТЧХУ, представники німецького Червоного Хреста та міністр уряду Німеччини обговорили допомогу українцям, які постраждали від війни

18:15 24.01.2023
Пацієнтські, правозахисні та ветеранські організації України вимагають узаконити лікзасоби на основі медичного канабісу

Пацієнтські, правозахисні та ветеранські організації України вимагають узаконити лікзасоби на основі медичного канабісу

17:41 24.01.2023
Фламандський уряд Бельгії передав генератори міськлікарні та водоканалу Луцька - ТЧХУ

Фламандський уряд Бельгії передав генератори міськлікарні та водоканалу Луцька - ТЧХУ

11:43 23.01.2023
Товариство Червоного Хреста України відкриває центри психосоціальної підтримки в областях

Товариство Червоного Хреста України відкриває центри психосоціальної підтримки в областях

16:50 19.01.2023
Червоний Хрест України передав медичне обладнання спеціалізованому дитячому медичному центру

Червоний Хрест України передав медичне обладнання спеціалізованому дитячому медичному центру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук про обшуки: Немає якихось особливих людей

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

Резніков та Лекорню підписали меморандум про постачання Україні радарів MG-200 для виявлення ворожих дронів та ракет

Австрія передасть Україні 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій – президент

ДБР повідомило про підозру звільненому заступнику міністра оборони у причетності до закупівлі продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції

ОСТАННЄ

У Єліному Чернігівської області четверо загиблих від обстрілу з боку РФ

Стефанчук про обшуки: Немає якихось особливих людей

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

Керівництво департаменту міграційної поліції викрито в організації та "кришуванні" борделів

Прогрес у наданні Францією зброї Україні неминучий, і вже найближчим часом ми почуємо про результати – Стефанчук

СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на воєнну розвідку РФ

Сімох людей викрили на спробі заволодіти будівлями Нацкінематеки

У прикордонному с. Єліне під вогнем окупантів загинули 3 мирні жителі

Зеленський запросив Австрію активніше долучатися до гуманітарного розмінування в Україні

"Росатом" майже вдвічі знижує зарплату колаборантам на Запорізькій АЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА