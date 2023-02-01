Україна та Австрія підписали Меморандуми у сферах енергетики та захисту довкілля

У рамках зустрічі президента України Володимира Зеленського та Австрії Александера Ван дер Беллена у Києві в середу між міністерствами обох країн підписано два Меморандуми у сферах енергетики та захисту довкілля.

Як повідомляє пресслужба президента України, Меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування партнерства в сфері енергетичного переходу та відновлюваних джерел енергії підписано між міністром енергетики України Германом Галущенком та міністром з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер.

Документ розроблено для врегулювання питань у сфері імплементації енергетичного переходу та розгортання відновлюваних джерел енергії.

Цей Меморандум передбачає обмін передовим досвідом енергетичного переходу (планування енергетичної системи, схеми державної підтримки тощо); запровадження інноваційних технологій у сфері відновлюваних джерел енергії; управління попитом та розвиток розподіленої генерації; прискорення розгортання та використання відновлюваного водню.

Документ також передбачає можливість створення спільної робочої групи для вирішення організаційних питань і планування подальшої співпраці.

Другий Меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони довкілля підписано між міністрами захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем та Леонорою Гевесслер.

Він створить сприятливі умови для розвитку й налагодження двосторонньої співпраці між Україною та Австрією в екологічній сфері з урахуванням актуальних викликів сьогодення, спричинених збройними конфліктами, що мають руйнівні наслідки для довкілля, екосистем та здоров’я людей.

Меморандум стане поштовхом для привернення уваги до питань охорони навколишнього природного середовища та сталого використання природних ресурсів, що дасть змогу розширювати й зміцнювати відносини між двома країнами задля стримування й пом’якшення впливу на довкілля з урахуванням необхідності своєчасного реагування на збройні конфлікти й відновлення після них.

Це ще один крок у рамках імплементації права Євросоюзу та наближення України до членства у ЄС, зазначають у пресслужбі Українського президента.