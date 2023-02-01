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18:56 01.02.2023

Міноборони про підозри колишнім чиновникам: у системі відомства нульова толерантність до корупції

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Міноборони про підозри колишнім чиновникам: у системі відомства нульова толерантність до корупції

Міністерство оборони України повідомляє про проведення внутрішніх службових перевірок у зв'язку із оголошенням підозри колишнім посадовим особам системи відомства.

"Міністерство оборони демонструє відкритість та прозорість у своїй діяльності та всіляко сприяє правоохоронним органам у проведенні процесуальних заходів... У системі Міноборони сповідується нульова толерантність до корупції і кожна інформація про можливі її прояви ретельно перевіряється", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті оборонного відомства у середу увечері.

Зазначається, що у разі підтвердження фактів уповноважені органи дають правову оцінку, а міністр оборони приймає необхідні кадрові рішення.

"У грудні 2022 року був відсторонений від обов’язків, а в січні 2023 року звільнений з посади виконувач обов’язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Також 24 січня 2023 року відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України заступника міністра оборони України було звільнено з посади", - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, в середу було повідомлено про підозру ексзаступнику міністра оборони України, а також чинним і колишнім посадовим особам Міноборони.

Ексзаступнику міністра оборони повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ та лобіював підписання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. За інформацією ДБР, чиновник також чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

За словами генпрокурора, колишньому в. о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України повідомлено про підозру за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ - він організовував закупівлю неякісних бронежилетів.

Теги: #корупція #міноборони

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