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16:57 01.02.2023

ДБР повідомило про підозру звільненому заступнику міністра оборони у причетності до закупівлі продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції

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ДБР повідомило про підозру звільненому заступнику міністра оборони у причетності до закупівлі продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

"Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Усі договори укладалися за повною передплатою", - йдеться у повідомленні бюро в середу.

За інформацією ДБР, чиновник не лише знав про факти постачання неякісної продукції, а й "чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань".

"При цьому він ігнорував звернення командування Сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції", - зазначають у бюро.

"Колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", - інформують у ДБР.

У рамках кримінального провадження ДБР проводяться 17 обшуків за різними адресами, вже вилучено великі суми готівки та багато іншого, що може слугувати доказами у справі.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудок осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Як повідомлялося, заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова було звільнено у зв'язку зі скандалом навколо закупівель продуктів харчування для військовослужбовців.

Теги: #міноборони #підозра #дбр

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