Події

15:22 01.02.2023

Керівник СБУ: Завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогові

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Керівник СБУ: Завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогові

Служба безпеки України разом з іншими правоохоронними органами проводить масштабні заходи, спрямовані на виявлення корупціонерів, ворожих агентів і зрадників, заявляє українська спецслужба з посиланням на в.о. глави СБУ Василя Малюка.

"Сьогодні Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, спрямованих на боротьбу із внутрішнім ворогом", - ідеться у повідомленні СБУ в середу.

За словами Малюка, йдеться про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України й агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни та стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.

У повідомленні наголошується, що в середу в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

"Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр і затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної та системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", - наголосив керівник СБУ.

Він додав, що СБУ інформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів і з огляду на великий обсяг матеріалів продовжить це робити й найближчими днями.

Теги: #сбу #заходи #малюк

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