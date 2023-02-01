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14:40 01.02.2023

Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ (МП) показала наявність церковно-канонічного зв'язку з РПЦ - Держетнополітики

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Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ (МП) показала наявність церковно-канонічного зв'язку з РПЦ - Держетнополітики

Релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) довела наявність церковно-канонічного зв'язку з Російською православною церквою, повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

"Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у двомісячний термін забезпечила проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом (Російською православною церквою). Для виконання цього завдання було створено експертну групу, до складу якої увійшли п’ятеро професорів, докторів наук та один кандидат наук — фахівці у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин, богослов’я, які мають фахові наукові публікації з історії, соціології, філософії, релігії взагалі та у сфері дослідження східного православ’я зокрема", – йдеться у повідомленні прес-служби Держетнополітики.

Зазначається, що експертна група дійшла висновку, що ухвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ (МП) (від 27 травня 2022 року) та постанови Собору УПЦ (МП) не привели до розриву церковно-канонічного зв'язку УПЦ з Російською православною церквою, а сам статут УПЦ (МП) як структурного підрозділу РПЦ, який користується певними правами самостійності, але не створює автокефальної Церкви, залишається незмінним.

Також, згідно з висновками, відносини УПЦ (МП) з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою.

"УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, експертна група дійшла висновку, що нинішня діяльність чи бездіяльність вищих органів церковної влади та управління УПЦ (МП) свідчить про те, що УПЦ (МП) продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

"Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії). Жодних документів чи дій, які свідчили би про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, члени експертної групи не виявили", - наголошують у відомстві.

Теги: #рпц #упц_мп #звязок #статут

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