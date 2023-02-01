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13:24 01.02.2023

Експертизи у справі про авіакатастрофу Броварах ще не завершені, версії залишаються тими самими - Клименко

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Експертизи у справі про авіакатастрофу Броварах ще не завершені, версії залишаються тими самими - Клименко

Експертизи у справі про авіакатастрофу в Броварах ще не завершені, версії залишаються тими самими, МВС виконує доручення СБУ та ДБР у межах розслідування, зазначає в.о. глави МВС Ігор Клименко.

"Наші слідчі та оперативні співробітники входять до групи (з розслідування авіакатастрофи – ІФ-У) і, звісно, всю інформацію, яка є, ми надали слідству", - сказав Клименко агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Він зазначив, що співробітники МВС разом із оперативниками та слідчими СБУ працювали у перші дні після трагедії, щоб оглянути місце катастрофи. "Ми оглянули та перевірили величезний масив інформації. Це стосувалося і відеокамер, і громадян, які тим чи іншим чином свідчили щодо катастрофи... Звісно, ми сподіваємось і зацікавлені в тому, щоб слідство якнайшвидше завершилося і ми дізналися про причини цієї авіакатастрофи", - наголосив в.о. міністра.

Коментуючи слідчі дії у ексглави МВС Арсена Авакова з приводу гелікоптерів ДСНС, Клименко сказав: "є відповідні кримінальні провадження і правоохоронні органи роблять свою роботу".

Відповідаючи на запитання про те, чи відбуваються перевірки співробітників МВС з огляду на версію про можливу диверсію, він зазначив: "ті доручення, які ми отримуємо від ДБР та СБУ, ми виконуємо".

"Ми ще чекаємо на експертизу. Експертизи, я думаю, дадуть слідству відповіді на запитання, які стоять перед нами", - поінформував Клименко.

Він нагадав, що кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи розслідує ДБР та СБУ, процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

"Ще тривають експертизи, тому говорити про якусь версію передчасно. Усі версії, які були озвучені, залишаються робочими", - сказав в.о. глави МВС.

Як повідомлялося, 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав та розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 осіб, з них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

Теги: #клименко #бровари

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