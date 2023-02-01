ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних схемах збагачення

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних угодах, повідомляє ДБР.

Як повідомляє в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, йдеться про Оксану Датій.

"Зловживаючи владою та службовим становищем виконувачка обов’язків начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств", - повідомляє ДБР у пресрелізі у середу

Зокрема, виконувачка обов'язків начальника київської податкової є головою комісії із зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

"Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки", - уточнюється у повідомленні.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та надання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками, у тіньовий обіг потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, у результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн, повідомляє пресслужба ДБР.

Чиновники податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх наявність або безпосередньо беруть участь у систематичному одержанні оплати своїх "послуг".

Оперативники ДБР також досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має три квартири у Києві загальною вартістю приблизно $1 млн, будинок поблизу Києва вартістю приблизно $200 тис. два автомобілі вартістю приблизно $150 тис.

Водночас одне з авто посадової особи вартістю приблизно $100 тис. записано на її особистого водія, доходи якого за останні роки становили не більше ніж $8 тис.

Підозрювана також користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотим годинником та іншими елітними речами.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадової особи становить близько $1,4 млн.

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР здійснюють обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій уже знайдено $158 тис., 530 тис. грн та 2,2 тис. євро, елітні годинники, автомобілі тощо.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.