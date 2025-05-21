Працівники податкової продавали інформацію з державних баз даних

Викрито працівників органів Державної податкової служби України, які продавали інформацію з державних баз даних, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру групі осіб, які продавали інформацію з обмеженим доступом, що зберігається у базах даних Державної податкової служби України (ч. 3 ст. 362 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в середу.

В прокуратурі зазначають, що протиправну діяльність викрили та задокументували за сприяння голови Державної податкової служби України.

"За версією сторони обвинувачення, до групи увійшло троє людей, двоє з яких є працівниками ДПС України. Підозрювані розмістили у мережі Інтернет (в тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з рф) оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, за інформацією прокуратури, йшлося про відомості про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо. Також було створено відповідні акаунти у месенджерах для прийняття замовлень та передачі інформації.

"За розподілом ролей, один із підозрюваних забезпечував спілкування з "клієнтами" у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію. Двоє працівників ДПС України, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам", - інформують в прокуратурі столиці.

Вартість послуг підозрюваних варіювалась залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації.

"В ході розслідування було задокументовано 3 факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах органів ДПС України", - зазначається в повідомленні.

Всіх учасників схеми групи затримано.