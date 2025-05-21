Інтерфакс-Україна
Події
10:44 21.05.2025

Працівники податкової продавали інформацію з державних баз даних

2 хв читати

Викрито працівників органів Державної податкової служби України, які продавали інформацію з державних баз даних, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру групі осіб, які продавали інформацію з обмеженим доступом, що зберігається у базах даних Державної податкової служби України (ч. 3 ст. 362 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в середу.

В прокуратурі зазначають, що протиправну діяльність викрили та задокументували за сприяння голови Державної податкової служби України.

"За версією сторони обвинувачення, до групи увійшло троє людей, двоє з яких є працівниками ДПС України. Підозрювані розмістили у мережі Інтернет (в тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з рф) оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, за інформацією прокуратури, йшлося про відомості про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо. Також було створено відповідні акаунти у месенджерах для прийняття замовлень та передачі інформації.

"За розподілом ролей, один із підозрюваних забезпечував спілкування з "клієнтами" у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію. Двоє працівників ДПС України, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам", - інформують в прокуратурі столиці.

Вартість послуг підозрюваних варіювалась залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації.

"В ході розслідування було задокументовано 3 факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах органів ДПС України", - зазначається в повідомленні.

Всіх учасників схеми групи затримано.

Теги: #база_даних #податкова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 11.04.2025
Україна може переглянути податкову базу у 2026 р. через розрив у зовнішньому фінансуванні - Гетманцев

Україна може переглянути податкову базу у 2026 р. через розрив у зовнішньому фінансуванні - Гетманцев

00:16 15.01.2025
Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел

Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел

13:09 16.12.2024
У PROMETEY розповіли через які фінансові маніпуляції податкової руйнується український бізнес

У PROMETEY розповіли через які фінансові маніпуляції податкової руйнується український бізнес

10:38 25.09.2024
Податкова отримала доступ до даних про перевізників, які перетинають кордон, може розрахувати їхній мінімальний дохід - Гетманцев

Податкова отримала доступ до даних про перевізників, які перетинають кордон, може розрахувати їхній мінімальний дохід - Гетманцев

19:50 07.12.2023
НАЗК запустило відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї

НАЗК запустило відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї

18:11 20.10.2023
Українські хакери спільно з СБУ зламали базу даних російського "Альфа-Банку" - джерело

Українські хакери спільно з СБУ зламали базу даних російського "Альфа-Банку" - джерело

13:11 18.10.2023
Центральна база даних ЕСОЗ здатна безперебійно працювати в умовах можливих блекаутів - керівник ДП "Електронне здоров'я"

Центральна база даних ЕСОЗ здатна безперебійно працювати в умовах можливих блекаутів - керівник ДП "Електронне здоров'я"

12:23 06.09.2023
СБУ викрила корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях України

СБУ викрила корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях України

09:06 18.08.2023
На заступника голови Держподаткової служби Сокура скоєно замах - Гетманцев

На заступника голови Держподаткової служби Сокура скоєно замах - Гетманцев

19:25 06.07.2023
Повідомлено про підозру групі одеситів за умисне ухилення від податків на 82 млн грн

Повідомлено про підозру групі одеситів за умисне ухилення від податків на 82 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ОСТАННЄ

Новообраний президент Румунії виступає за підтримку України, але проти направлення військових

Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

Комбат "Маґури" Ширшин пояснив причини своєї публічної заяви

ДБР затримало військового з Києва за організацію схеми для ухилянтів за $50 тис.

Близько сотні мафіозі заарештовано в Італії в рамках операції "Міленіум"

СБУ затримала "крота" ФСБ, який намагався на оборонному заводі викрасти розробки ЗСУ

Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

Петиція про збереження Житнього ринку в Києві та чесні правила приватизації набрала необхідні голоси

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА