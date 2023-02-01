Канадсько-українська фундація закупила та передала 156 генераторів для України

Канадсько-українська фундація (CUF) закупила 50 генераторів для Міністерства енергетики, 60 для лікарень та 46 для сімей ветеранів, повідомили у пресслужбі фундації агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, минулого тижня до України було доставлено додаткові спеціальні генератори на замовлення Міністерства енергетики. Таке обладнання бригади Міненерго використовують під час ремонту пошкодженої російськими ракетами енергосистеми.

"Півсотні спеціальних електрогенераторів з легкими щоглами закуплено для того, щоб посилити спроможність ремонтних бригад в Україні. Доки російські терористичні війська продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру, українські енергетики і в день, і вночі лагодять мережі", - повідомив голова Канадсько-української фундації (CUF) Віктор Гетьманчук

Окрім того, 60 генераторів придбано CUF для українських лікарень. Розповсюдження цих генераторів наразі відбувається разом із громадською організацією "Ініціатива Е+". Працівники організації вже доставили генератори до лікарень, які найбільше потребують допомоги.

Сім'ям ветеранів війни буде доставлено 46 генераторів через міжнародну гуманітарну організацію Global Medic, яка співпрацює з фундацією у напрямі доставки продуктових наборів.

Купівля та доставка генераторів здійснюється у межах роботи Комітету з гуманітарної допомоги, спільного проєкту Канадсько-української фундації (CUF) та Конгресу українців Канади (КУК).

З січня 2022 року до грудня 2022 року гуманітарне об'єднання надало допомогу на суму 22,9 млн канадських доларів. За даними CUF, за цей час донорські перекази здійснили понад 40 тисяч канадців.