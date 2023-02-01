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11:20 01.02.2023

Канадсько-українська фундація закупила та передала 156 генераторів для України

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Канадсько-українська фундація (CUF) закупила 50 генераторів для Міністерства енергетики, 60 для лікарень та 46 для сімей ветеранів, повідомили у пресслужбі фундації агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, минулого тижня до України було доставлено додаткові спеціальні генератори на замовлення Міністерства енергетики. Таке обладнання бригади Міненерго використовують під час ремонту пошкодженої російськими ракетами енергосистеми.

"Півсотні спеціальних електрогенераторів з легкими щоглами закуплено для того, щоб посилити спроможність ремонтних бригад в Україні. Доки російські терористичні війська продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру, українські енергетики і в день, і вночі лагодять мережі", - повідомив голова Канадсько-української фундації (CUF) Віктор Гетьманчук

Окрім того, 60 генераторів придбано CUF для українських лікарень. Розповсюдження цих генераторів наразі відбувається разом із громадською організацією "Ініціатива Е+". Працівники організації вже доставили генератори до лікарень, які найбільше потребують допомоги.

Сім'ям ветеранів війни буде доставлено 46 генераторів через міжнародну гуманітарну організацію Global Medic, яка співпрацює з фундацією у напрямі доставки продуктових наборів.

Купівля та доставка генераторів здійснюється у межах роботи Комітету з гуманітарної допомоги, спільного проєкту Канадсько-української фундації (CUF) та Конгресу українців Канади (КУК).

З січня 2022 року до грудня 2022 року гуманітарне об'єднання надало допомогу на суму 22,9 млн канадських доларів. За даними CUF, за цей час донорські перекази здійснили понад 40 тисяч канадців.

Теги: #канада #генератори

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