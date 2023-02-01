У результаті агресії РФ в Україні загинуло 459 дітей, 918 поранено

Станом на 1 лютого кількість дітей загиблих внаслідок збройної агресії РФ не змінилася -459, зросла кількість поранених - 918, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 1377 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 лютого 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 459. Зросла кількість поранених - понад 918. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 442, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 85, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

31 січня внаслідок ворожого обстрілу м. Бахмут Донецької області було поранено 16-річного хлопчика.

У результаті бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів, 337 з них зруйновано повністю.