Події

07:43 01.02.2023

США мають намір розширити доступ до військових баз на Філіппінах

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США мають намір розширити доступ до військових баз на Філіппінах

Військові США прагнуть розширити свій доступ до баз на Філіппінах, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела в Пентагоні.

За їхніми даними, оголошення про плани США може бути зроблено вже цього тижня, коли міністр оборони Ллойд Остін відвідає Філіппіни та зустрінеться з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим і виконувачем обов'язків міністра національної оборони Карліто Галвесом-молодшим.

Як заявив телеканалу високопоставлений представник Міністерства оборони США, обговорювалися додаткові об'єкти, і що це буде "важлива тема для розмови" під час візиту Остіна на Філіппіни.

CNN зазначає, що "розширення доступу до військових баз на Філіппінах дало б збройним силам США стратегічну опору на південно-східному краї Південно-Китайського моря лише за 200 миль на південь від Тайваню, що напевно викличе гнів Пекіна".

Теги: #сша #армія #філіппіни #бази

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