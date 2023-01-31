Події

20:47 31.01.2023

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

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США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

США можуть незабаром оголосити новий пакет військової допомоги Україні, заявила перша заступниця речника адміністрації президента США Олівія Далтон.

Коментуючи заяву президента США Джо Байдена про те, що США не планують передавати Україні винищувачі F-16, Далтон зазначила, що їй нічого додати до коментаря президента.

"Але я думаю, як ви всі знаєте, прямо зараз ми відправляємо Україні значну кількість зброї та допомогу у гарантуванні безпеки, щоб допомогти з їх поточними потребами на полі бою у відповідь на російську агресію. Ви знаєте, ми надіслали артилерію, боєприпаси, бронетехніку, ми регулярно спілкуємося з приводу їхніх потреб на полі бою, і я очікую, що скоро ми оголосимо про додаткову допомогу в галузі безпеки", - заявила Далтон, повідомляє пресслужба Білого дому.

Теги: #сша #допомога #анонс #військові

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