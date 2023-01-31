У Запоріжжі шахраї, обіцяючи соціальну допомогу, виманювали особисті дані та знімали кошти з банківських карток постраждалих

У Запоріжжі шахраї "очистили" банківські картки місцевих жителів, які прочитавши фейкові оголошення у соцмережах та sms-повідомлення, намагалися оформити фінансову допомогу зокрема для переселенців, повідомляє відділ комунікації Національної поліції у Запорізькій області у вівторок.

За даними відомства, в останні дні січня в поліцію Запоріжжя звернулися кілька місцевих мешканок, що стали жертвами аферистів, які пообіцяли соціальну допомогу в обмін на їхні персональні дані, а також номери банківських карток.

Як повідомляє поліція, серед постраждалих 64-річна мешканка Запоріжжя, котра втратила 98 тис грн, які були на рахунку її банківської картки після того, як відреагувала на оголошення у соцмережі про надання допомоги переселенцям. Вона перейшла за шахрайським посиланням в інтернеті, ввела свої персональні дані та дані банківських карток. Після чого всі гроші з її рахунку зникли.

На вудку шахраїв потрапила і 60-річна запорожанка, яка повірила sms-повідомленню нібито про необхідність оформлення нарахувань соцдопомоги. Як тільки вона перейшла за посиланням, то одразу втратила 47 тис грн зі свого рахунку.

Дані про факти шахрайства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів ч.1 ст.190 КК України (Шахрайство).