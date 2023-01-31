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19:17 31.01.2023

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по живій силі й техніці ворога

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Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по живій силі й техніці ворога

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по живій силі й техніці ворога та два удари по позиціях ЗРК, ракетники вразили дев'ять районів із живою силою та знищили склад із боєприпасами, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація сил оборони України протягом поточної доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів", - ідеться у повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок увечері.

Як додає Генштаб, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили дев'ять районів зосередження живої сили противника та один склад боєприпасів.

 

Теги: #авіація #генштаб_зсу

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