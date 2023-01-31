Події

15:56 31.01.2023

Унаслідок ворожого обстрілу Бахмуту у вівторок загинула дитина та чоловік, іще п'ятеро цивільних поранені

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Унаслідок артилерійського обстрілу РФ житлового масиву в Бахмуті у вівторок загинув 12-річний хлопчик і чоловік, іще п'ятеро цивільних поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 31 січня 2023 року збройні сили РФ зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у м. Бахмуті. В результаті обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик", - ідеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, поранень різного ступеня тяжкості дістали п'ятеро городян, постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу.

Точну кількість постраждалих уточнюють.

Як зазначається у повідомленні, внаслідок обстрілу пошкоджено також будівлі магазинів та аптек, інші споруди.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

Теги: #жертви #обстріли #бахмут

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