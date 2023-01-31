Унаслідок ворожого обстрілу Бахмуту у вівторок загинула дитина та чоловік, іще п'ятеро цивільних поранені

Унаслідок артилерійського обстрілу РФ житлового масиву в Бахмуті у вівторок загинув 12-річний хлопчик і чоловік, іще п'ятеро цивільних поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 31 січня 2023 року збройні сили РФ зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у м. Бахмуті. В результаті обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик", - ідеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, поранень різного ступеня тяжкості дістали п'ятеро городян, постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу.

Точну кількість постраждалих уточнюють.

Як зазначається у повідомленні, внаслідок обстрілу пошкоджено також будівлі магазинів та аптек, інші споруди.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).