Події

15:55 31.01.2023

У Києві запроваджують новий формат перепусток для пересування містом під час комендантської години

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З 1 лютого у Києві запроваджують новий формат перепусток для автомобілів для пересування містом під час комендантської години, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Уточнюється, що замінити старі перепустки на нові можна з 1.02 до 15.02 у комендатурі міста.

"Ми оновлюємо систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв", – наголосив комендант м. Києва генерал-майор Віктор Плахтій.

 

Теги: #київ #комендантська_година #перепустки

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