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12:43 31.01.2023

Україна покращила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International

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Україна покращила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International

Україна посіла 116-те місце зі 180 у рейтингу Індексу сприйняття корупції за 2022 рік, отримавши 33 бали зі 100, що на 1 бал більше, ніж у рейтингу за 2021 рік, ідеться у звіті антикорупційної організації Transparency International.

"Набрані Україною 33 бали у 2022 році – це найвищий показник нашої країни з часу запуску оновленої методології індексу. Отже, за останні 10 років показник України зріс на 8 балів. Незважаючи на російське вторгнення, наша країна показала, що її прогрес у боротьбі з корупцією - це стійкий процес, який триває навіть у найскладніший період існування держави", - зазначають у Transparency International.

Згідно зі звітом, РФ у 2022 році втратила один бал і з 28 балами посідає 137-ме місце у списку. Окрім цього, знову знизилися бали Угорщини – 42 бали (мінус бал, 77-ме місце). Польща, незважаючи на те, що також втратила один бал, із 55 балами посідає найвище серед усіх сусідів України 45-те місце. Поліпшити свої показники за рік вдалося Словаччині – 53 бали (49-те місце), Румунії – 46 балів (63-тє місце) та Молдові, яка додала більше – три бали, і тепер із 39 балами посідає 91-ше місце. Туреччина зменшила показники на 2 бали - до 36.

Найкращі показники в Європі – в Данії (90 балів). У Великій Британії та Німеччині – по 79 балів, у США – 69, у Грузії – 56, у Китаї – 45.

Серед позитивів за минулий рік у Transparency International відзначають ухвалення в Україні державної антикорупційної стратегії, призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), а також ефективну роботу Вищого антикорупційного суду.

"Однак зростання України в останні роки могло бути значно помітнішим, а ефект від боротьби з корупцією — відчутнішим. Якби конкурс з обрання керівника САП не затягувався, а закінчився, як і мав, у 2021 році, коли вже було відоме ім’я переможця, антикорупційні розслідування активізувалися б раніше. Якби парламент не затягнув прийняття Антикорупційної стратегії на два роки, Україна значно раніше отримала б чіткий план дій у боротьбі з корупцією. Якби антикорупційні органи мали повноцінну операційну та інституційну спроможність (фактичну можливість прослуховування для НАБУ, доступ до належної судової експертизи, розширення повноважень САП, передбачити аудити всіх антикорупційних органів), антикорупційна система, яка вистояла і під час повномасштабної війни, працювала б ефективніше", - йдеться у звіті.

У Transparency International зазначають, що останніми місяцями українське суспільство сформувало запит на жорсткіші заходи щодо покарання корупціонерів, а громадськість і журналісти, зі свого боку, ще уважніше відстежують можливі випадки корупції. "Щоб процес такого моніторингу був успішнішим, попри воєнний час, в Україні треба максимально відкривати дані там, де це не шкодить безпеці. Наступні роки для нашої країни багато в чому стануть вирішальними: на Україну чекає не лише перемога у війні з Росією, а і складний шлях до повноцінної інтеграції з ЄС. І він, безперечно, неможливий без ефективних антикорупційних реформ", - резюмується у звіті.

 

Теги: #корупція #transparency_international

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