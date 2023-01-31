Події

09:27 31.01.2023

Комісія з відбору директора НАБУ перейшла до останнього конкурсного етапу

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Комісія з відбору директора НАБУ перейшла до останнього конкурсного етапу

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що комісія з відбору директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) перейшла до останнього конкурсного етапу – проведення співбесід.

"Зустрілися онлайн з членами. Комісії з питань відбору на посаду директора Національного антикорупційного бюро. До зустрічі долучився Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, що є свідченням пріоритетності цього питання для Уряду. Пришвидшення у роботі Комісії має відбуватися без жодної шкоди для якості процесу відбору. Це є нашою спільною позицією", - написала Стефанішина у фейсбуці.

За її словами, спільне прагнення влади - обрання професійного та доброчесного директора НАБУ.

"Це питання іміджу держави та реалізації наших євроінтеграційних прагнень", - підсумувала віцепрем'єр.

 

Теги: #набу #комісія #кадри

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