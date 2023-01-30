На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

28 бригад "швидкої допомоги" вже працюють на Херсонщині, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"15 бригад медиків, які надають екстрену медичну допомогу, обслуговують Херсон, а ще 13 – допомагають людям на деокупованих територіях області", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що окрім Херсона, швидка медична допомога базується у Білозерці, Станіславі, Миролюбівці, Музиківці, Токарівці, Бериславі, Великій Олександрівці, а також у Калинівському, Чкалівському та Борозенському пунктах базування.

"Також є підстанції швидкої медичної допомоги у Високопіллі, Кочубеївці, Нововоронцовці", - наголошують в ОВА.

Там додають, що медична сфера області відновлюється і "героїчні лікарі, нерідко під обстрілами, рятують життя та здоров'я людей".