Події

20:13 30.01.2023

На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

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28 бригад "швидкої допомоги" вже працюють на Херсонщині, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"15 бригад медиків, які надають екстрену медичну допомогу, обслуговують Херсон, а ще 13 – допомагають людям на деокупованих територіях області", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що окрім Херсона, швидка медична допомога базується у Білозерці, Станіславі, Миролюбівці, Музиківці, Токарівці, Бериславі, Великій Олександрівці, а також у Калинівському, Чкалівському та Борозенському пунктах базування.

"Також є підстанції швидкої медичної допомоги у Високопіллі, Кочубеївці, Нововоронцовці", - наголошують в ОВА.

Там додають, що медична сфера області відновлюється і "героїчні лікарі, нерідко під обстрілами, рятують життя та здоров'я людей".

 

 

 

Теги: #медицина #бригади #херсонська_область

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