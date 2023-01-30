Окупанти використовують цивільних на тимчасово окупованих територіях для виявлення мінних загороджень

Російські окупанти використовують місцеве населення тимчасово окупованих територій України для виявлення мінних загороджень біля позицій української армії, повідомляє Центр національного спротиву.

"На запорізькому напрямку зафіксовано випадки, коли росіяни відправляють цивільних до українських позицій через мінні загородження. Так, на позиції наших військових виходили місцеві, які залишилися проживати на ТОТ, і передали від окупантів повідомлення з пропозицією нібито забрати тіла своїх 200-х. Проте надалі окупанти відмовляються від перемовин", - ідеться у повідомленні центру.

У ньому наголошується, що, за наявною інформацією від українських військових, людей відправляють навмисне через мінні загородження, щоб виявити можливі варіанти проходження через них.

"Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільними. Отже, можемо говорити про ще один міжнародний злочин ворога", - підсумували в ЦНС.