На деяких ділянках запорізького напрямку ворог намагався здійснити штурмові дії невеликими групами

На окремих ділянках запорізького напрямку ворог намагався здійснити штурмові дії невеликими групами людей, успіху не мав, повідомив керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

"На окремих ділянках запорізького напрямку ворог намагався здійснити певні ударно-штурмові дії у складі невеликих груп (до 10 осіб) і намагався покращити там своє тактичне положення", - сказав Єрін в ефірі телемарафону в понеділок, відповідаючи на запитання щодо ситуації в районі м. Гуляйполе.

Він зазначив, що ворог успіху не мав, і позиції залишаються за українськими силами.