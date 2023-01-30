Заборона використання російської мови на території Києво-Могилянської академії відповідає мовному законодавству

Заборона використання російської мови на території Національного університету "Києво-Могилянська академія" відповідає мовному законодавству, вважає уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. Водночас стаття 21 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" говорить про те, що мова освітнього процесу - державна", - наводить слова Креміня пресслужба мовного омбудсмена.

За його словами, статистика 2022 року демонструє зростання інтересу до опанування української мови, українською філологією цікавляться й у світі.

Зазначається, що уповноважений, звертаючись до Міністерства освіти і науки України, Спілки ректорів закладів вищої освіти, просить вжити додаткових заходів щодо неухильності дотримання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з метою недопущення порушень, які, на жаль, є в окремих вишах.

"Національний університет "Києво-Могилянська академія" зробив досить потужний зачин, який, очікую, буде ретрансльований і в інших університетах України", - заявив Кремінь.