Щонайменше 20 людей загинули в Пакистані внаслідок вибуху в мечеті

Щонайменше 20 людей стали жертвами вибуху у мечеті у місті Пешавар на півночі Пакистану, повідомляє у понеділок Associated Press.

Поранень дістали щонайменше 96 осіб. Іще декілька людей лишаються під завалами. Місцева влада побоюється, що кількість жертв може зрости.

За даними поліції, йдеться про атаку терориста-смертника. Він привів у дію вибуховий пристрій, коли в мечеті перебували приблизно 150 осіб, зокрема багато співробітників поліції, які прийшли на молитву з найближчих поліцейських дільниць.

Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв.