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19:24 29.01.2023

Мінвідновлення розробить механізм звітності про донорську допомогу США на відновлення спільно з US GAO

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Мінвідновлення розробить механізм звітності про донорську допомогу США на відновлення спільно з US GAO

Мінвідновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO) розробить механізм координації та підзвітності донорської допомоги, що виділяється на післявоєнне відновлення, повідомив віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на сторінці у фейсбуці.

За його словами, механізм буде впроваджено шляхом імплементації процедур закупівлі міжнародних фінансових інституцій.

Рішення обговорювалося на зустрічі, що відбулася під час візиту в Україну представників Офісу генерального інспектора Держдепартаменту США, Офісу генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку USAID та генерального інспектора та Міноборони США. Метою візиту було обговорення питань нагляду за допомогою США України.

"На зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для повоєнного відновлення. Ми запропонували створити відповідний механізм з аудиту допомоги США для проектів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO)", - повідомив Кубраков, висловивши сподівання, що впроваджені механізми будуть ефективними інструментами для забезпечення прозорості використання допомоги від партнерів.

Зазначається, що створення 13 січня Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України стане частиною процесів.

US GAO надає Конгресу США, головним виконавчим органам та громадськості своєчасну, засновану на фактах неупереджену інформацію, яка може бути використана для покращення роботи уряду та економії мільярдів доларів платників податків, сказано на офіційному сайті держоргану.

Робота GAO виконується за запитами комітетів або підкомітетів Конгресу США відповідно до чинних протоколів. У 2021 році GAO відзначила сторіччя діяльності.

Зазначається, що GAO відіграє ключову роль у наданні допомоги Конгресу у підвищенні ефективності роботи уряду, забезпечення прозорості та економії грошей.

Раніше повідомлялося, що USAID запустило в Україні гарячу лінію, на яку анонімно може звернутися хтось, щоб повідомити про факти корупції у сфері військової допомоги США Україні, про сексуальне насильство, шахрайство, розтрату коштів, зловживання, неналежне використання чи торгівлю людьми.

 

 

Теги: #допомога #україна_сша #звітність

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