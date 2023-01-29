В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг з дощем

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг, дощ та ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 30 січня, у південно-східній частині України місцями невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледиця, вдень у західних та більшості північних областей невеликий мокрий сніг; на решті територій без суттєвих опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5°, у північних та центральних областях 3-8° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Карпатах протягом доби 5-10° морозу.

У Києві в понеділок вночі без суттєвих опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 30 січня найвища температура вдень (7,9°) була в 2002 році, найнижча вночі (-25,0°) в 1941 році.

У вівторок, 31 січня, в Україні місцями невеликий та помірний мокрий сніг, вдень у Криму та на Закарпатті дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та Закарпатті 1-6 ° тепла. У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 4-9° морозу.

У Києві у вівторок вночі часом помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу; вдень близько 0°С.