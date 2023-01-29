Події

07:39 29.01.2023

Резніков: російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором

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Резніков: російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спортсмени з РФ не можуть брати участь в Олімпіаді.

"Улюблені види спорту в Росії: стрілянина по житлових кварталах, метання ракет і пірнання крейсера "Москва". Їм не місце в цивілізованому світі. Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров'ю українців", - написав Резніков у твіттері.

Раніше повідомлялося, що міжнародний олімпійський комітет (МОК) розгляне можливість виступу російських і білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил.

 

 

 

Теги: #рф #спорт #україна #участь

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