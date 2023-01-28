Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протидіяти обстрілу мирних міст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібні далекобійні ракети, щоб протидіяти спробам обстріляти мирні міста.

"Сьогодні о 9.15 російська армія здійснила обстріл нашого міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300. По житловому сектору. Станом на цей час – 17 прізвищ у списку постраждалих. 14 – поранені. Троє людей загинули", - сказав він у відеозверненні у суботу.

За його словами, російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в 4 житлові будинки. "Такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами", - сказав він.

"Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста", - сказав Зеленський.