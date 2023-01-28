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17:07 28.01.2023

У "Могилянці" не буде покарань за використання російської мови - Квіт

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У "Могилянці" не буде покарань за використання російської мови - Квіт

Жодних покарань для викладачів і студентів Національного університету "Києво-Могилянська академія" за використання російської мови не передбачено, незважаючи на заборону, прописану в оновлених правилах внутрішнього розпорядку, повідомив президент НАУКМА Сергій Квіт в коментарі "ВВС Україна".

"Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це сприятиме тому, щоб "Могилянка" повністю була україномовним університетом", - вважає Квіт.

Він упевнений, що таке рішення вплине на ситуацію з російською мовою в університеті.

"Ми будемо звертати увагу на мовне питання, будемо робити соціальну рекламу. Академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважала це проблемою. Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова", – сказав Квіт.

Водночас заборона російської мови відділена від освітнього процесу і наукових досліджень. Таким чином в разі, якщо йдеться про унікальні російськомовні наукові джерела, вони можуть бути використані. Також російськомовні джерела можуть використовуватися, якщо йдеться про вивчення сучасних процесів у Росії та її політиці.

"Ми бачимо, що є проблеми у вищій освіті України, коли викладачі читають курси по 25 років, використовуючи ті самі радянські джерела. Це неприйнятно. Якщо вони справді унікальні, то можна використовувати, якщо немає аналогів українською або англійською", - пояснив Квіт.

Він також вказав, що університет повністю готовий до можливих судових позовів у зв'язку з новими правилами.

Раніше голова наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко у соцмережі Facebook повідомив про зміну правил внутрішнього розпорядку університету, зокрема про заборону використання російської мови студентами, викладачами та адміністративним персоналом.

"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які сьогодні затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету. У нових правилах, приймати які штовхають вимоги і виклики часу, прописані норми щодо дистанційного навчання та його цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо", - написав Зубко в п'ятницю.

 

Теги: #могилянка #мова

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