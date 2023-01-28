Окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область за добу, 2 мирних жителів загинули, 7 поранені - обладміністрація

Двоє мирних жителів Херсонської області загинули і сім дістали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у п'ятницю, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонської області. По мирних містах і селах вороги вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів. Херсон армія Росії обстріляла 5 разів - пошкоджені житлові будинки та медичні заклади", - йдеться в повідомленні.