Російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва України

У Головному управлінні розвідки заявили, що російські спецслужби готують чергову спецоперацію щодо дискредитації військово-політичного керівництва України.

"Відомо, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва", – йдеться у заяві на фейсбук-сторінці у п'ятницю ввечері.

"Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського, тощо", - уточнили у розвідці.

У ГУР наголосили, що серед іншого, кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українські та міжнародні ЗМІ.

"Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції", - резюмували українські розвідники.