Події

07:16 28.01.2023

Палата представників США ухвалила законопроєкт про обмеження доступу Байдена до нафтового резерву

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Палата представників США ухвалила законопроєкт про обмеження доступу Байдена до нафтового резерву

Палата представників США у п'ятницю схвалила запропонований республіканцями законопроєкт про обмеження повноважень президента щодо використання нафтового резерву країни.

"Законопроєкт ухвалено", - оголосив конгресмен-республіканець Том Макклінток у ході трансляції голосування телеканалом C-Span.

За законопроєкт проголосував 221 законодавець, з яких лише один – представник Демократичної партії. Проти виступили 205 членів Палати представників, усі – демократи. Вісім конгресменів не проголосували.

Законопроєкт передбачає, що держава, якщо США вивільняють нафту зі стратегічного нафтового резерву не в екстрених випадках, повинна відшкодовувати ці обсяги новими проєктами з видобутку на територіях, що їй належать.

Представники Республіканської партії США запропонували цю ініціативу, оскільки вважають, що президент Джо Байден зловживає використанням резерву, використовуючи нафту звідти не із стратегічною, а з політичною метою - для підтримки низької ціни на паливо в країні в спробах зберегти підтримку електорату.

Раніше у Білому домі розкритикували цей законопроєкт, заявивши, що "такі крайні заходи завдадуть працюючим сім'ям величезних фінансових проблем і збільшать наш дефіцит". В американській адміністрації також вважають, що це "принесе вигоду лише найбагатшим платникам податків і великим корпораціям".

Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм зазначала, що законопроєкт у разі його схвалення може "ускладнити надання американцям допомоги в майбутньому".

Вона додала, що Байден може застосувати право вето, якщо законопроєкт у нинішньому вигляді схвалить обидві палати Конгресу США.

Раніше в січні Палата представників США схвалила законопроєкт про заборону продажу нафти зі стратегічного резерву (SPR) організаціям, що перебувають у власності, під контролем або впливом Комуністичної партії Китаю.

Республіканці обвинувачують адміністрацію президента США Джо Байдена у виснаженні стратегічних запасів нафти з політичних мотивів після безпрецедентного продажу 180 млн барелів із SPR протягом кількох місяців для боротьби зі зростанням цін на енергоносії, спричиненим ситуацією в Україні та антиросійськими санкціями.

Наразі республіканці мають у своєму розпорядженні більшість у Палаті представників. У Сенаті більшість у демократів.

 

 

Теги: #сша #нафта #конгрес #законопроєкт

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