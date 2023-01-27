Події

21:00 27.01.2023

У результаті обстрілу з РСЗВ у Часовому Яру горить школа, пошкоджено будинки

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У результаті обстрілу з РСЗВ у Часовому Яру горить школа, пошкоджено будинки

Часів Яр Донецької області зазнав обстрілу з РСЗВ – удару завдано по житловому масиву, горить школа, багатоквартирні та приватні будинки, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Про постраждалих інформація на даний час не надходила.", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька

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