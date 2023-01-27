Події

20:11 27.01.2023

Україна запускає марафон чесності проти спроб керівництва МОК "витягнути" у світовий спорт представників РФ

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Україна запускає марафон чесності проти спроб керівництва МОК "витягнути" у світовий спорт представників РФ

Україна запускає марафон чесності проти спроб керівництва міжнародних олімпійських структур "витягнути" у світовий спорт представників держави-терориста, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми розпочинаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань "витягнути" у світовий спорт представників держави-терориста", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Далі буде.

 

Теги: #рф #мок #позиція #зеленський

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