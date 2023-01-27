Україна запускає марафон чесності проти спроб керівництва МОК "витягнути" у світовий спорт представників РФ

Україна запускає марафон чесності проти спроб керівництва міжнародних олімпійських структур "витягнути" у світовий спорт представників держави-терориста, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми розпочинаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань "витягнути" у світовий спорт представників держави-терориста", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Далі буде.