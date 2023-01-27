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20:05 27.01.2023

В Іспанії затримали 74-річного чоловіка, підозрюваного у відправленні бомби до посольства України

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В Іспанії затримали 74-річного чоловіка, підозрюваного у відправленні бомби до посольства України

Співробітники поліції в Іспанії затримали 74-річного пенсіонера, підозрюваного у надсиланні листів із вибухівкою до низки державних установ і дипломатичних представництв у країні з 24 листопада до 2 грудня минулого року. Про це повідомляє іспанське видання ABC.

"Поліція заарештувала чоловіка як підозрюваного у відправленні шести конвертів з піротехнічним матеріалом, перехоплених різними установами, такими як палац Монклоа, Міністерство оборони, посольства України та США в Мадриді та збройова компанія із Сарагоси у період між кінцем листопада та початком грудня 2022 року", - пише видання.

Прямих зв'язків із російськими екстремістськими угрупованнями поки що не знайшли.

Згідно з джерелами видання, близькими до розслідування, заарештований чоловік без кримінального минулого іспанського походження, але з проросійськими поглядами. До виходу на пенсію обіймав посаду чиновника у міській раді Віторії. Ці джерела також стверджують, що він дуже активна людина у соціальних мережах і володіє необхідними технічними знаннями. У результаті обшуку у підозрюваного будинку було виявлено піротехнічний матеріал.

 

 

 

Теги: #теракт #посольство #підозрюваний #іспанія

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