Кіберполіція викрила зловмисників, які обманювали військових і волонтерів

Кіберполіція викрила зловмисників, які обманювали військових і волонтерів, продаючи неіснуючу військову форму та генератори, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Фігуранти в соцмережах продавали неіснуючу військову форму і генератори. За товар просили повну передоплату, а отримавши гроші - зникали. Кримінальне правопорушення викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області спільно зі слідчими відділення поліції №1 Вознесенського райуправління поліції", повідомляється в телеграмі МВС у п'ятницю.

За даними слідства, двоє жителів смт Братське в соцмережах створювали інтернет-магазини, орієнтуючись на запити населення і пропонували товари, зокрема воєнний тактичний одяг і генератори. Для просування інтернет-сторінок використовували рекламу.

"Умовою купівлі була повна передоплата на банківські картки. Однак, отримавши гроші, чоловіки не виконували взяті зобов'язання. Клієнтам повідомляли, що нібито потрібно ще почекати, бо товари доставляють з-за кордону. Надалі кримінальники блокували покупців. Попередньо фігуранти обдурили десятки військових і волонтерів", - уточнюється у повідомленні МВС.