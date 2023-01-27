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17:56 27.01.2023

Унаслідок ракетної атаки ворога 26 січня є влучання у п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах - Шмигаль

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Унаслідок ракетної атаки ворога 26 січня є влучання у п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок російської ракетної атаки 26 січня є влучання у п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах.

"Учора Україна пережила вже 13 велику повітряну атаку проти нашої енергосистеми. Російські терористи не залишають спроб знищити нашу енергосистему, позбавити нас тепла і світла. Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Однак є влучання у п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

У зв'язку з чим прем'єр заявив про важливість домовитися цього тижня під час засідання "енергетичного Рамштайну" щодо збільшення допомоги енергосистемі України.

"Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему навесні та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісне відновлення та захист мереж розподілу", - додав він.

Теги: #цілі #ракетний_удар

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