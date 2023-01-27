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17:18 27.01.2023

Кабмін схвалив постанову, що забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин

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Кабмін схвалив постанову, що забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

"Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей.

"Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів", - підсумував прем'єр.

Теги: #чиновники #заборона #закордон

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