Події

11:06 27.01.2023

Ненависть і байдужість удвох здатні творити зло – Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту

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Ненависть і байдужість удвох здатні творити зло – Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ненависть і байдужість стали основою для Голокосту, пам'ять жертв якого вшановують 27 січня.

"Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

Сьогодні, сказав також Зеленський, "ми згадуємо праведників народів світу. Різних людей у різних країнах, які однаково рішуче рятували життя".

"Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм. І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависть, ніколи знову – байдужість", - заявив Зеленський.

За його словами, "що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту!"

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/4908

Теги: #голокост #зеленський

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