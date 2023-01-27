Російські окупанти 38 разів обстріляли територію Херсонщини, двоє людей загинуло, 7 поранено

Російські окупаційні війська минулої доби, 26 січня, 38 разів обстріляли територію Херсонської області, використовуючи артилерію, РСЗВ, міномети та БПЛА.

Крім того, по області було завдано ракетного удару, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Минулої доби через російські обстріли дві людини загинули, сім жителів Херсонщини дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначено, що безпосередньо Херсон армія РФ обстріляла тричі, пошкоджено житлові будинки.