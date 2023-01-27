На Харківщині в результаті збройної агресії РФ двоє загиблих і четверо постраждалих за добу

У п'ятницю вранці російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо – без постраждалих.", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби масованих ворожих обстрілів зазнали Куп'янський, Харківський і Чугуївський райони області. В результаті, у смт Дворічна загинули чоловік та жінка. У смт Козача Лопань незначні пошкодження отримала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранено 60 років.

Синєгубов також повідомив, що у четвер, 26 січня, між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого – середньої тяжкості.