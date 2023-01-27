Події

07:43 27.01.2023

США мають намір закупити для України нові танки Abrams, заявили в Пентагоні

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США мають намір закупити для України нові танки Abrams, заявили в Пентагоні

Пакет військової допомоги США, що містить 31 танк Abrams M1, передбачає закупівлю для України нових бойових машин, заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

"Частково він (пакет допомоги – ІФ-У), про який ми оголосили 25 січня, має на меті закупити нові танки для України", - наголосила представник Міноборони США.

Сінгх наголосила, що не може зараз визначити тимчасові рамки, коли Abrams з'являться в Україні, уточнивши, що йдеться не про тижні, а про місяці.

Крім цього, заступник спікера Пентагону прокоментувала зауваження, які з'явилися в медіа щодо нібито невеликої кількості американських танків.

"Я не вважаю, що батальйон танків Abrams для України – це символічно. Це реальні можливості, які, безумовно, забезпечать Україні перевагу на полі бою", – додала Сінгх.

 

 

 

Теги: #сша #закупівля #abrams

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