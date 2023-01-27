Події

04:37 27.01.2023

Адміністрація Байдена оголосила про ліквідацію лідера ІДІЛ у Сомалі

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Американські військові знищили ключового посередника ІДІЛ у Сомалі Білала аль-Судані та близько 10 бойовиків, повідомили високопосадовці адміністрації президента США. 

Контртерористична операція була проведена ввечері на півночі Сомалі за наказом президента США Джо Байдена.

Офіційні особи додали, що завдяки "ретельному плануванню та бездоганному виконанню плану жертв серед американських військовослужбовців чи цивільних осіб не було".

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив ліквідацію аль-Судані. мережі ІГІЛ".

Він зазначив, що аль-Судані "був відповідальний за сприяння присутності ІДІЛ в Африці, що росте, і за фінансування операцій угруповання по всьому світу, у тому числі в Афганістані".

"Ми вдячні нашим видатним військовослужбовцям, а також нашій розвідувальній спільноті та іншим міжвідомчим партнерам за їх підтримку цієї успішної контртерористичної операції", - йдеться у заяві глави Пентагону.

Теги: #сша #лідер #іділ #сомалі

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