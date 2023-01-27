Події

02:35 27.01.2023

У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги для України

1 хв читати

Комісар з кризового менеджменту ЄС Янез Ленарчич та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідали та відкрили новий енергетичний хаб rescEU у Польщі, який виступатиме як логістичний центр для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні, повідомляє прес-служба Європейської служби.

"Відкриваючи новий енергетичний центр rescEU для інших донорів, ми можемо допомогти збільшити енергетичні пожертвування для України в її складні часи. Я хочу подякувати Польщі за активізацію та лідерство. З першого дня війни ми працювали пліч-о-пліч з польською владою, щоб забезпечити швидку та організовану доставку життєво необхідної допомоги з усієї Європи до України", - зазначив Ленарчич.

За інформацією прес-релізу, хаб rescEU використовуватиметься для доставки в Україну електрогенераторів з метою підтримки постачання електроенергії на тлі атак Росії по українській енергоінфраструктурі.

Як зазначається, хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.

Для його наповнення генераторами ЄС виділив Польщі 114 млн. євро. На першому етапі в Україну буде доставлено 1000 нових генераторів, які доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Теги: #україна #польща #допомога #хаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:52 26.01.2023
Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

23:52 26.01.2023
Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

23:47 26.01.2023
Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

23:40 26.01.2023
Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

20:13 26.01.2023
Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

19:23 26.01.2023
Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

19:22 26.01.2023
США запровадили візові обмеження проти більш ніж 500 російських військових

США запровадили візові обмеження проти більш ніж 500 російських військових

17:03 26.01.2023
Вільнюс виділить EUR700 тис. на потреби України – Садовий

Вільнюс виділить EUR700 тис. на потреби України – Садовий

15:28 26.01.2023
Японське агентство міжнародного співробітництва поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновлення - Шмигаль

Японське агентство міжнародного співробітництва поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновлення - Шмигаль

08:33 26.01.2023
Залужний обговорив із генералом Міллі оголошений пакет військової допомоги

Залужний обговорив із генералом Міллі оголошений пакет військової допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

Арахамія: Поведінка нардепа Тищенка неприйнятна

ОСТАННЄ

Адміністрація Байдена оголосила про ліквідацію лідера ІДІЛ у Сомалі

Резніков подякував Канаді за танки Leopard 2

Арахамія: Поведінка нардепа Тищенка неприйнятна

Російські окупанти активно використовують мобільні крематорії для приховування втрат

ТЕС в Україні на 7,5 ГВт потребують відновлення після російських обстрілів

Резніков опублікував фото української САУ "Богдана" калібру 155 мм, одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою

Стефанчук: Для нас важлива підтримка Бельгії щодо продажу Україні легких танків

Затриманому під час отримання хабара меру Рені призначено заставу розміром 1,3 млн грн – САП

У ВАКС направлено справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище

Ситуація в енергосистемі після масованої повітряної атаки стабілізована, проблеми залишаються в Одеському регіоні – голова "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА