У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги для України

Комісар з кризового менеджменту ЄС Янез Ленарчич та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідали та відкрили новий енергетичний хаб rescEU у Польщі, який виступатиме як логістичний центр для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні, повідомляє прес-служба Європейської служби.

"Відкриваючи новий енергетичний центр rescEU для інших донорів, ми можемо допомогти збільшити енергетичні пожертвування для України в її складні часи. Я хочу подякувати Польщі за активізацію та лідерство. З першого дня війни ми працювали пліч-о-пліч з польською владою, щоб забезпечити швидку та організовану доставку життєво необхідної допомоги з усієї Європи до України", - зазначив Ленарчич.

За інформацією прес-релізу, хаб rescEU використовуватиметься для доставки в Україну електрогенераторів з метою підтримки постачання електроенергії на тлі атак Росії по українській енергоінфраструктурі.

Як зазначається, хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.

Для його наповнення генераторами ЄС виділив Польщі 114 млн. євро. На першому етапі в Україну буде доставлено 1000 нових генераторів, які доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у рамках Механізму цивільного захисту ЄС.